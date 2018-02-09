22 سفينة بضائع عامة بميناء دمياط اليوم

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و8 سفن بضائع عامة، فيما غادرت 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراء



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و8 سفن بضائع عامة، فيما غادرت 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الإعلامي إلى مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2298 طن قمح، في حين غادرت 63 سيارة نقل محملة بـ2690 طن قمح.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 82620 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34856 طنا.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من الميناء شملت 14650 طن ملح، و6100 طن رمل، و5319 طن فوسفات، و82 طن دخان.

تجدر الإشارة إلى أن الكراكة مكة تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 92006 متر مكعب، وذلك حفاظا على سلامة وأمان السفن بعد النوات الأخيرة التى تعرض لها الميناء.

