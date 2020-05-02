نقل وملاحة

22 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن
أماني العزازي 7:59 م, السبت, 2 مايو 20 7:59 م, السبت, 2 مايو 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامه ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وبضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات .

استمرار تعقيم وتطهير منشآت القطاع الشمالي للمنطقة الاقتصادية خلال شهر رمضان

وقد نفذت موانئ بورسعيد (شرق وغرب) خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع مقارها وموانئها حيث دفعت بفرق وأطقم من قبل العاملين بصندوق نظافة الأرصفة والساحات التابع للهيئة والمعني بأعمال التعقيم والتطهير والصحة المهنية لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكافة المباني التي تشهد ارتياداً من بعض المواطنين المتعاملين مع بعض الإدارات.

على جانب آخر، أعلن المكتب الإعلامي لموانئ بورسعيد أن الموانئ تعمل بكامل طاقتها مع استمرار حركة الملاحة والتداول للسفن والبضائع على مدار الأسبوع خلال ٢٤ ساعة، كما يتم تفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بالموانئ وكيفية الوقاية منه، وتوعية العاملين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار.

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بقلم أماني العزازي

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