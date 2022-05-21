22 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 3 سفن حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، وسفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.