22 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

22 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد
أماني العزازي

أماني العزازي

3:49 م, السبت, 21 مايو 22

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 3 سفن حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، وسفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

أماني العزازي

أماني العزازي

3:49 م, السبت, 21 مايو 22