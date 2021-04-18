نقل وملاحة

22 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد اليوم الأحد

تنسيق دائم لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ
أماني العزازي 1:56 م, الأحد, 18 أبريل 21 1:56 م, الأحد, 18 أبريل 21

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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن.

وقال المكتب في بيان صادر اليوم الأحد، إن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة.

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وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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بقلم أماني العزازي

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