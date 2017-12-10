22 سفينة إجمالى حركة موانئ بورسعيد

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي الحركة، اليوم الأحد، 22 سفينة ما بين دخول وخروج ورسو على أرصفتها. وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 3 أخريات، وموجود على الأرصفة واحدة. وسجل الميناء أيضًا دخول سفينة بضائع

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي الحركة، اليوم الأحد، 22 سفينة ما بين دخول وخروج ورسو على أرصفتها.

وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 3 أخريات، وموجود على الأرصفة واحدة.

وسجل الميناء أيضًا دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة واحدة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 4 أخريات، وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 3 حاويات.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.