نقل وملاحة

22 سفينة إجمالى الحركة في موانئ بورسعيد

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن وتواجد 4 على الأرصفة.
أماني العزازي 12:14 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 12:14 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن وتواجد 4 على الأرصفة.

ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة .

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وووفق بيان موانئ بورسعيد، جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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بقلم أماني العزازي

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