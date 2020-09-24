22 سفينة إجمالى الحركة في موانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن وتواجد 4 على الأرصفة.

ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة .

وووفق بيان موانئ بورسعيد، جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.