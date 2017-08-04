22 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أنها استقبلت 22 سفينة.وأشارت الموانئ، في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد، سجل دخول سفينتي حاويات وخروج 4 أخريات، بعد الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر د

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أنها استقبلت 22 سفينة.

وأشارت الموانئ، في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد، سجل دخول سفينتي حاويات وخروج 4 أخريات، بعد الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3.

وأضاف البيان، أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن وخروج 3، ومن المنتظر دخول 3، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ويتواجد على أرصفة الميناء سفينتين، وجاري تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.