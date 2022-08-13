22 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتيْ حاويات.

في هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.