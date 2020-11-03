22 دولة تستورد 266 مركبة من مصر خلال 8 شهور

انضمت دولتا ليبيا وبلجيكا لقائمة الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًا بمختلف أنواعها، ليصل إجمالى عدد الجهات التصديرية 22 خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

وأظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها سجل نحو 266 وحدة، بقيمة استيرادية 40.8 مليون دولار خلال تلك الفترة، مقارنة مع 45.9 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت %11

وتوزعت صادرات السيارات على النحو التالي؛ 261 أتوبيسا، و5 مركبات مخصصة لأغراض خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وبحسب تقرير المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن «هونج كونج» جاءت فى صدارة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات المجمعة، بعد زيادة حصتها السوقية إلى %39.6 بقيمة بلغت 16.1 مليون دولار، من إجمالى الصادرات خلال تلك الفترة.

وجاءت «السعودية» فى المرتبة الثانية فى قائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية %17 بقيمة استيرادية 7 ملايين دولار.

وتمركزت «الكاميرون» فى المرتبة الثالثة بحصة استيرادية %10.6 بقيمة بلغت 4.3 مليون دولار، تلتها «المملكة المتحدة» فى المركز الرابع بحصة سوقية %8.6 بقيمة 3.5 مليون دولار.

وحلت «الكونغو» فى المرتبة الخامسة فى قائمة الدول الأكثر استيرادًا للمركبات المجمعة محليًا بعدما أن استحوذت على حصة قدرها %7.6 بقيمة بلغت 3.1 مليون دولار.

وظهرت «الإمارات» فى المرتبة السادسة بحصة استيرادية %4.3 بقيمة استيرادية 1.7 مليون دولار، أعقبتها «السنغال» فى المركز السابع بحصة بلغت %2.9 بقيمة بلغت 1.1 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

واحتلت «رواندا» المرتبة الثامنة فى قائمة الدول المستوردة للسيارات المنتجة محليًا مسجلة حصة قدرها %2.6 بقيمة بلغت مليون و73 ألف دولار، تلتها «السويد» فى المركز التاسع بحصة بلغت %1 بقيمة استيرادية 409 آلاف دولار، من إجمالى الصادرات.

وتمركزت «الأردن» فى المرتبة العاشرة فى قائمة الدول الأكثر استيرادًا للمركبات المنتجة محليًا بعدما أن اقتنصت حصة استيرادية %0.8 بإجمالى واردات 364 ألف دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

فيما توزعت الحصص الاستيرادية المتبقية من إجمالى صادرات مصر من السيارات المجمعة محليًا على الدول الأخرى، ومنها «سنغافورة، ولبنان، وكوت ديفوار، وموريتانيا، وإثيوبيا، وجيبوتى، غانا، وكوريا الجنوبية، والصين، وليبيا، وبلجيكا»، بنسبة بلغت %5 خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وبحسب البيانات المعلنة عن رابطة مصنعى السيارات العالمية «OICA»، احتلت مصر المرتبة السادسة والثلاثين فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات بواقع 18.5 ألف وحدة خلال العام الماضى.