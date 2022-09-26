22 ألف مشجع وكود الفيفا.. رياضة النواب تكشف ملامح إنشاء استاد المصري

كشف الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، موعد الانتهاء من أعمال بناء استاد النادي المصري وتسليمه لمجلس إدارة النادي المصري، مؤكدا أن كافة الأعمال ستنتهي خلال عامين من الآن.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، في تصريحات له اليوم الاثنين، عقب مشاركته توقيع عقود الإسناد لبناء استاد النادي المصرى، إن استاد بورسعيد سيتم بناؤه بأحدث المواصفات العالمية، وسيكون واحدًا من الاستادات القليلة في مصر الحاصلة على كود الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأشار إلى أنه وفقا للتصميمات العالمية التي ستتم خلال عملية إنشاء الأستاد سيكون مؤهلًا لاستضافة البطولات القارية والعالمية، حيث يصل سعته إلى 22 ألف مشجع، وهو ما بعد إنجاز كبير للرياضة المصرية وصرح كبير يضاف للصروح الرياضية في مصر.

ووجه الدكتور محمود حسين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته للحكومة بسرعة بناء استاد بورسعيد وهو ما تم بالفعل صباح اليوم، مؤكدا أن محافظة بورسعيد تشهد فرحة عارمة بعد اقتراب تحقيق حلم المدينة الباسلة العاشقة لكرة القدم.

.وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أننا منذ ما يقرب من عام ونصف نسعى جاهدين لأن يكون استاد النادي المصري الجديد، في نفس موقعه ويستقبل مباريات الفريق، وبالفعل استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لجمهور الشعب البورسعيدي، وأهداهم الاستاد في مكانه القديم.

وأوضح الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أنه حصل على اعتماد من وزارة التخطيط بـ 300 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام المالي “2022-2023″، لصالح بناء استاد النادى المصرى في موقعه الحالي بنطاق حي المناخ، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أن ذلك التخصيص جاء في الخطة والموازنة للعام المالي الحالي كدفعة أولى، على أن يتم التمويل تباعا بعد ذلك حتى الانتهاء من المشروع وبناء الاستاد.

وتقدم الدكتور محمود حسين، بالشكر لكل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على ما بذله من جهد، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان على دعمهما الكبير، لتحقيق حلم شعب بورسعيد.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على دعمه الكامل لكامل أبو علي ومجلسه في كل الخطوات التي تم اتخاذها، وسيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لبناء استاد النادي المصري الجديد بما يليق بأهالي بورسعيد وجمهور النادي المصري.

كان الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شهدا اليوم الأثنين، توقيع عقود الإسناد بين المهندس هاني صاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، وكامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، ببناء استاد النادي المصري الجديد في موقعه التاريخي، على أن يبدأ العمل في الموقع خلال أيام قليلة، وذلك بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.