218 مليون شخص بالولايات المتحدة تلقوا جرعة أو اثنتين من لقاحات «كورونا»

تم إجمالا تطعيم 7 ملايين و783990 شخصا في دور الرعاية

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 218 مليونا و947643 شخصا تم تطعيمهم ضد كورونا في البلاد، فيما جرى توزيع 282 مليونا و183915 جرعة من اللقاح على مراكز التطعيم.

وقالت المراكز الأمريكية إن 135 مليونا و791031 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل، فيما حصل 89 مليونا و245776 شخصا على الجرعتين حتى يوم الخميس.

ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية لقاحي “مودرنا” و”فايزر- بيونتك” من جرعتين وكذلك لقاح “جونسون أند جونسون” الذي يؤخذ بجرعة واحدة.

وأفادت بأنه تم إجمالا تطعيم 7 ملايين و783990 شخصا في دور الرعاية.