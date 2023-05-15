«216 كنيسة ومبنى تابعاً».."مدبولي" يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم؛ اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور عماد لطفي، نائب مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس هشام درويش، رئيس الأمانة الفنية للجنة، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وذلك منذ آخر اجتماع لها.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، على تقنين أوضاع 216 كنيسة ومبنى تابعاً.

يشار إلى أن عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن بلغ 2815 كنيسة ومبنى تابعاً.