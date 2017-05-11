214 مليون جنيه أرباح سيدي كرير في 3 أشهر

مصطفى طلعتحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، صافي ربح بلغ 214 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي المنتهي في مارس الماضي، مقابل 217 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016، بنسبة تراجع في الأرباح 1.4%.وقالت الشركة، في بيان، للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن مبيعات الربع الأول ارتفعت إ

مصطفى طلعت

حققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، صافي ربح بلغ 214 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي المنتهي في مارس الماضي، مقابل 217 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016، بنسبة تراجع في الأرباح 1.4%.

وقالت الشركة، في بيان، للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن مبيعات الربع الأول ارتفعت إلى 1.128 مليار جنيه، مقابل 629 مليون جنيه مبيعات الربع المماثل من العام الماضي.

يذكر أن أرباح سيدي كرير بلغت 1.43 مليار جنيه خلال عام 2016، مقارنة بصافي أرباح 842.4 مليون جنيه خلال عام 2015، بنسبة ارتفاع في الأرباح بلغت 69.5%.