213 مليون جنيه زيادة في تمويلات العقارات غير السكنية في 11 شهرا

وذلك في الفترة من بداية يناير إلى نهاية نوفمبرمن العام 2017محمود زكي كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن زيادة التمويلات الخاصة بالوحدات العقارية غير السكنية بنسبة 21.1% وذلك في الفترة من بداية يناير إلى نهاية نوفمبرمن العام 2017 مقابل 8.4% في نفس الفترة من العام 2016. وأ

وذلك في الفترة من بداية يناير إلى نهاية نوفمبرمن العام 2017





محمود زكي



كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن زيادة التمويلات الخاصة بالوحدات العقارية غير السكنية بنسبة 21.1% وذلك في الفترة من بداية يناير إلى نهاية نوفمبرمن العام 2017 مقابل 8.4% في نفس الفترة من العام 2016.





وأضاف التقرير أن أن حجم التمويلات الموجه للقطاع الغير سكني في تلك الفترة من عام 2017 بلغت حوالي 292.8 مليون جنيه مقابل 79.6 مليون خلال تلك الفترة من العام الماضي 2016.





وأشار التقرير أن الزيادة في حجم التمويلات الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال 11 شهور الماضية بلغ حوالي 400 مليون جنيه وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



ولفت التقرير أن أن إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية النشاط وحتى نهاية نوفمبر 2017 بلغ حوالي 8.3 مليار حنيه مقابل 6.8 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام 2016