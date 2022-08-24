212 ساعة عمل و154 طلب إحاطة.. حصاد «نقل النواب» خلال دور الانعقاد الثاني

كشف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، عن حصاد عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني ، والذي شهد نشاطا مكثفا، حيث مارست اللجنة أدوارها الرقابية، والتشريعية والمالية خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى وفق الآليات البرلمانية التى حددها الدستور ونظمتها اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن اللجنة عقدت ( 108) اجتماعات، بإجمالى عدد ساعات بلغ نحو 212 ساعة.

وتناولت اللجنة خلال اجتماعاتها بحث ودراسة الموضوعات التالية: