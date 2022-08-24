212 ساعة عمل و154 طلب إحاطة.. حصاد «نقل النواب» خلال دور الانعقاد الثاني

كشف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، عن حصاد عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني ، والذي شهد نشاطا مكثفا، حيث مارست اللجنة أدوارها الرقابية، والتشريعية والمالية خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى وفق الآليات البرلمانية التى حددها الدستور ونظمتها اللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن اللجنة عقدت ( 108) اجتماعات، بإجمالى عدد ساعات بلغ نحو 212 ساعة.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعاتها بحث ودراسة الموضوعات التالية:
- مشروع قانون واحد.
- عدد ثمانى اتفاقيات دولية.
- عدد 154 طلب إحاطة، تناولت نحو 270 موضوعا مختلفا.
- مشروع خطة وموازنة وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها وعددها (16 ) جهة وهيئة.
وقد أعدت اللجنة بشأن تلك الموضوعات عددا من التقارير والمذكرات والتوصيات منها ما تم مناقشته في الجلسة العامة للمجلس وتمت الموافقة عليه، ومنها ما تم إحالته إداريا إلى الحكومة وذلك على النحو التالى:
- عدد (9) تقارير تم عرضها على المجلس ووافق عليها.
- تقريران عن زيارات ميدانية لعدد (5) محافظات تم إحالتهما إداريا إلى الحكومة.
- مذكرتان تناولتا عدد ستة موضوعات تم رفعها إلى المستشار الدكتور رئيس المجلس للنظر في إحالتها إلى الحكومة.
- توصيات على خطة وموازنة وزارة النقل والهيئات والجهات التابعة لها، تم إرفاقها بتقرير لجنة الخطة والموازنة الذى عرض على المجلس.
- تشكيل العديد من اللجان الفرعية بمشاركة أعضاء من اللجنة ومقدمى طلبات الإحاطة، ومسئولى الأجهزة الحكومية، حيث قامت تلك اللجان بالانتقال إلى المحافظات وتفقد بعض مواقع المشروعات وأخرى عاينت مدى احتياج المواطنين لبعض خدمات النقل، ومن خلال تلك اللجان تم وضع حلول سريعة للعديد من المشاكل والاستجابة إلى مطالب جماهيرية، وقد كان لتلك اللجان مردود جيد لدى الشارع خاصة في أقاليم مصر.
- هذا إلى جانب استجابة الأجهزة الحكومية السريعة لتوصيات اللجنة التي تضمنت وضع حلول للعديد من المشاكل التي تناولتها اللجنة بالبحث عند مناقشة طلبات الإحاطة في العديد من محافظات الجمهورية،