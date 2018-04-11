212 راكبا يصلون سفاجا اليوم الأربعاء

نادية صابر:صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان والحرية2 و على متنهم 212 راكب و 55 شاحنة بضائع و 6 شاحنة عفش ركاب و 18 سيارة، كما تغادر السفينة محبة وعلى متنها 886 معتمرا متجهة الى ميناء ينبع السعودى وثلاث سفن أخرى وهى مسرة، بو

نادية صابر:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان والحرية2 و على متنهم 212 راكب و 55 شاحنة بضائع و 6 شاحنة عفش ركاب و 18 سيارة، كما تغادر السفينة محبة وعلى متنها 886 معتمرا متجهة الى ميناء ينبع السعودى وثلاث سفن أخرى وهى مسرة، بوسيدون اكسبريس ، النوى اكسبريس و على متنهم 328 راكب و 97 شاحنة بضائع و3 سيارة.

وشهد الميناء بالأمس استقبال اربع سفن وهى عمان، مسرة، محبة، النوى إكسبريس وعلى متنهم 438 راكبا و58 شاحنة بضائع و15 شاحنة عفش ركاب و16 سيارة وغادرت السفينة عمان و على متنها 110 راكب و 97 شاحنة بضائع و2 سيارة .

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1058 راكب منهم 142 معتمر و تداول 155 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 195 راكب و 9 براد و 2 تريلا و 1 باص جيت كما تغادر السفينة سينا و على متنها 31 راكب و 29 براد و 5 تريلا .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن و هى ايلة ، سينا ، بريدج و على متنهم 293 راكب و 13 براد و 19 تريلا و 16 سيارة فيما غادرت ثلاث سفن و هى ايلة ، سينا ، بريدج و على متنهم 539 راكب منهم 142 معتمر و 3 باص عمرة و 57 براد و 21 تريلا وسيارة.

