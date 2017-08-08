210.7 مليون جنيه مبيعات نوفونورديسك الدنماركية بالنصف الأول

أحمد صبرى حققت شركة نوفونورديسك الدنماركية للأدوية، مبيعات بقيمة 210.7 مليون جنيه في السوق المحلية، خلال النصف الأول من العام، من أول يناير حتى آخر يونيو. وتعتبر نوفونورديسك أكبر مورد للأنسولين لمصر، وتستحوذ على قرابة 70% من سوق الأنسولين المحلية، من خلال أصناف مكستارد وأقلام الأنسولين طويل المفع



أحمد صبرى

حققت شركة نوفونورديسك الدنماركية للأدوية، مبيعات بقيمة 210.7 مليون جنيه في السوق المحلية، خلال النصف الأول من العام، من أول يناير حتى آخر يونيو.

وتعتبر نوفونورديسك أكبر مورد للأنسولين لمصر، وتستحوذ على قرابة 70% من سوق الأنسولين المحلية، من خلال أصناف مكستارد وأقلام الأنسولين طويل المفعول.

وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الدوائية، حصلت “المال” على نسخة منه، ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 6.1% على نفس الفترة من العام الماضي، وهو أول ارتفاع بعد انخفاض وصل لـ44% فى الأشهر الأولى من العام.

وكانت مبيعات ﻧﻮﻓﻮﻧﻮﺭﺩﻳﺴك قد قفزت بنسبة 169.4% في شهر نوفمبر الماضي – الذي شهد تعويم الجنيه – مسجلة 76.5 مليون جنيه وهو أعلى معدل نمو وصلت له الشركة.

وكشف التقرير أن مبيعات الشركة منذ بداية العام حتى نهاية أبريل بلغت 151.6 مليون جنيه بمعدل نمو 2% عن نفس الفترة من العام الماضي محققة المركز 22 فى الشركات الأكثر مبيعا فى مصر وهى الشركة الوحيدة المتخصصة فى الأنسولين وصلت لهذا المركز.

