210 ملايين دولار صادرات مواد البناء إلى السعودية خلال أول 4 شهور من 2022

ارتفعت صادرات مواد البناء إلى المملكة العربية السعودية بنحو 113%، لتسجل 210 ملايين دولار، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022، مقابل 99 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وكان المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية قد أعلن ارتفاع صادرات القطاع، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022، بنحو 36% لتسجل 2 مليار و558 مليون دولار، مقابل مليار و883 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

يذكر أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أعلنت ارتفاع الصادرات السلعية، خلال الربع الأول من العام 2022، بنسبة 20% لتسجل 9 مليارات و176 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و671 مليون دولار خلال الفترة نفسهامن العام 2021، محققة نسبة زيادة بلغت 20%”.