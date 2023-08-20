210 ملايين جنيه حجم استثمارات «راميدا» خلال 2023

ضخت شركة «العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا» استثمارات بواقع 210 ملايين جنيه منذ بداية العام الحالي، فى خططها التوسعية.

قالت مصادر بالشركة إنها أجرت خلال شهر مايو الماضى عملية استحواذ على 11 منتجًا لعلاج الأمراض المزمنة، بقيمة 150 مليون جنيه، إلى جانب 60 مليونًا تم ضخها فى شراء خطوط جديدة للإنتاج.

وأوضحت فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «راميدا» تعتزم مواصلة خططها التوسعية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، عبر طرح حزمة جديدة من المنتجات الدوائية، وإتمام استحواذات أخرى بالمجال.

وكشفت المصادر أن «راميدا» تُخطط لإتمام استحواذين على شركتين بالمجال الطبى خلال الفترة المقبلة، الأولى حجمها صغير، وتعمل فى مستحضرات التجميل الطبية، والأخرى متوسطة بمبيعات سنوية تصل إلى أكثر من 500 مليون جنيه.

وقالت إن «راميدا» تعتزم بدء عمليات الفحص النافى للجهالة على الكيانين الفترة القليلة المقبلة، على أن تصل المفاوضات لمرحلة متقدمة خلال الشهور المتبقية من العام الحالي، وحتى بداية 2024، موضحين أنها تستهدف الاستحواذ على حصص حاكمة بأكثر من %50 من هياكل الملكية الحالية لهما.

على جانب آخر، كشفت المصادر أيضًا أن «راميدا» تسعى للتوسع خارجيًا الشهور القليلة المتبقية من العام الحالي، عبر تعزيز الصادرات، موضحين أن نسبتها من إجمالى المبيعات تصل حالياً إلى %7 وهناك مخططات لزيادتها إلى %10 حتى نهاية 2023.

وأوضحت أن الشركة تتواجد فى 4 أسواق خارجية هى اليمن والعراق وليبيا وبشكل محدود فى الكويت، فيما تعتزم افتتاح المزيد فى دول غرب القارة الأفريقية، مثل أوغندا وكينيا وغيرهما.

وأشارت إلى أن «راميدا» حققت نموًا بنسبة %40 فى مبيعات التصدير خلال النصف الأول، وهناك مستهدفات بوصولها إلى %60 بنهاية العام 2023 مقارنة مع 2022.

ولفتت إلى أن «راميدا» لديها فى السوق حوالى 124 منتجًا دوائيًا متنوعة الأصناف والتركيزات، وتُخطط لطرح 8 جديدة تدريجياً خلال الفترة المتبقية من العام، من بينها قطرات للعيون وبخاخات صدرية وأخرى خاصة بمرض السكر.

وفى سياق موازٍ، كشفت المصادر أن «راميدا» تصنع حوالى 200 منتج جديد فى مراحل مختلفة من التسجيل لدى وزارة الصحة المصرية، تمهيدًا لطرحها فى الأسواق خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وأوضحت وجود مطالبات أيضًا من جانب «راميدا» للجهات المختصة لزيادة أسعار بيع منتجاتها، لافتة إلى أن %90 من إنتاج الشركة خاضع للتسعيرة الجبرية المطبقة من وزارة الصحة، و%10 أخرى فقط هى تسعير حُر.

وأكدت أن تلك المطالبات تأتى بغرض محاولة تعويض الزيادة فى تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن الشركة تستورد معظم المستلزمات، وتحديدًا المواد الفعالة من الأسواق الخارجية بالصين والهند وغيرهما.

وشهدت أرباح شركة «راميدا» تراجعًا خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة %6 وسجلت 119 مليون جنيه، مقارنة مع 126.3 مليون الفترة نفسها من 2022، وهو ما أرجعته المصادر لزيادة التكاليف التمويلية، فى حين ارتفعت الإيرادات مسجلة 842.4 مليون، مقارنة مع 711.4 مليون الفترة المناظرة.

ورجحت المصادر تحسن إنتاج النصف الثانى من العام الحالي، فى ظل التوقعات بتطور المبيعات، تزامنًا مع الأصناف الجديدة التى سيتم طرحها، متوقعين أن يسجل صافى الربح أكثر من 300 مليون جنيه بنهاية 2023.