210 جنيهات للكندوز والكبدة السودانية.. أسعار اللحوم والسجق والكفتة اليوم الإثنين 6-11-2023

شهدت أسعار اللحوم السوادنية والبلدية تباينا في محال الجزارة والمنافذ اليوم الإثنين 6-11-2023 وسجل سعر السجق والكفتة والبرجر 110 جنيهات للكيلو واللحوم السودانية المبردة 200 جنيه والكبدة 210 جنيهات واللحوم البلدية 250 جنيها والضاني 260 جنيها والمفروم 190 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر اللحوم البلدية تفاوتت في محال الهيبر ماركت ومحال الجزارة لتتراوح بين 280 جنيها و360 جنيها والسجق والكفتة والمفروم 240 جنيها والبرجر البقري 280 جنيها والمفروم الجملي والمكعبات من 250 جنيها إلى 300 جنيه.

وأكد التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي 200 جنيه والمفروم 190 جنيها في المحال التجارية و160 جنيها في المنافذ والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة.

أسعار اللحوم

وكشف التجار أن سعر الضاني البرقي والرحماني 380 جنيها في محلات الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق الشعبية.

وأوضح التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة والسجق البقري 250 جنيها والبرجر الكندوز 250 و280 جنيها والكبدة البرازيلية 110 جنيهات والكبدة الأمريكي 120 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها واللحوم الجاموسي 200 جنيه واللحوم السوداني 220 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة

وأكد التجار أن السجق المجمد البرازيلي بـ90 جنيها للكيلو والبيف 40 جنيها بالمنافذ والفلتو البلدي والستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت.

كشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي ” القائم ” سجلت 135 جنيها واللحوم الجاموسي 125 جنيها للكيلو.

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

أسعار اللحوم في المنافذ

وألمح التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم:

أسعار اللحوم : 280 جنيها للكيلو

أسعار الكفتة : 240 جنيها

أسعار اللحوم المبردة : 210 جنيهات

أسعار اللحوم المجمدة : 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو : 380 جنيها

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي والبوفتيك والبرجر : 310 جنيهات

أسعار السجق المستورد : 90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 250 إلى 300 جنيه