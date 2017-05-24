21.8 مليار جنيه انخفاضا بمخصصات الإسكان بالموازنة الجديدة

قدرت الحكومة مخصصات الإسكان والمرافق المجتمعية الجديدة لعام 2017/2018 بنحو 56.897 مليار جنيها، بانخفاض قدره نحو 21.8 مليار جنيه عن الموازنة الحالية 2016 / 2017 والتى تقدر بنحو 78.701 مليار جنيهاً بنسبة تصل لنحو 28%.

ويذكر أن الموازنة الحالية 2016 / 2017 ارتفعت عن الموازنة الماضية 2015/2016 بنحو 57 مليار جنيها بزيادة نسبتها نحو 264%.

وتضم موازنة الإسكان والمرافق المجتمعية كلا من وزارة الإسكان والمرافـق ومـــديريات الإســـكان بالمحافظات والجهاز المركزى للتعمير، والهيئـة العامـة للتخطــيط العمرانى وصندوق تطـوير المنـاطق العشوائية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وتبلغ المصروفات العامة فى الموازنة الجديدة للدولة نحو تريليون و300 مليار جنيه، ومن المقرر بدء العمل بالموازنة الجديدة سيكون مطلع يوليو المقبل.