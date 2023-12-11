 21.5 مليون جنيه مديونيات مستحقة لـ«الإنتاج الإعلامي» على DMC وقناة الصحة والجمال

بلغت المديونيات المستحقة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي على شركة دي ميديا الإعلامية (قناة DMC، قناة الصحة والجمال) ما قيمته 21.5 مليون جنيه، وذلك حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وتمثل هذه المبالغ الرصيد المستحق على شركة دي ميديا مقابل تأجير المقرات والاستديوهات، والتسويق. ورغم إجراء عملية إعادة جدولة لها من خلال 19 شيك بنكي بنهاية العام الماضي، إلا أنها لم يتم الالتزام بها بسبب رد 3 شيكات خلال 3 أشهر (يوليو- أغسطس- سبتمبر) لعدم وجود رصيد، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قوائم “الإنتاج الإعلامي” بنهاية 30 سبتمبر 2023.

وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات “المصرية للإنتاج الإعلامي” بموافاته بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وضرورة العمل على سرعة تحصيل تلك المديونية حفاظا على أموال الشركة.

يشار إلى أن أرباح المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي حققت نموا 119.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مسجلة 347.43 مليون جنيه، مقارنة بـ158.49 مليون جنيه الفترة المماثلة.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 637.61 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل إيرادات بلغت 445.858 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.