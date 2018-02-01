21.5 % أعلى معدل انخفاض بأسعار السيراميك خلال يناير

رضوى عبد الرازق
انخفضت أسعار السيراميك، خلال يناير، مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى تغيرات أسعار السيراميك، مقارنة بديسمبر ويناير 2017:
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
4.2 %
-10.7%
48
50
56
م2
سيراميك حوائط مقاس (25*35سم )
-4%
-18.6 %
50
48
59
م2
سيراميك ارضيات مقاس (35*35سم )
-1.6 %
-21.5%
63
62
79
م2
سيراميك ارضيات مقاس (50*50سم )