اقتصاد وأسواق

21.5 % أعلى معدل انخفاض بأسعار السيراميك خلال يناير

رضوى عبد الرازق  انخفضت أسعار السيراميك، خلال يناير، مقارنة بديسمبر  الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى تغيرات أسعار السيراميك، مقارنة بديسمبر ويناير 2017:
4:31 م, الخميس, 1 فبراير 18 4:31 م, الخميس, 1 فبراير 18

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رضوى عبد الرازق
 

انخفضت أسعار السيراميك، خلال يناير، مقارنة بديسمبر  الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى تغيرات أسعار السيراميك، مقارنة بديسمبر ويناير 2017:

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

4.2 %

-10.7%

48

50

56

م2

سيراميك حوائط مقاس (25*35سم )

-4%

-18.6 %

50

48

59

م2

سيراميك ارضيات مقاس (35*35سم )

-1.6 %

-21.5%

63

62

79

م2

سيراميك ارضيات مقاس (50*50سم )

 


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