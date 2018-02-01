اقتصاد وأسواق

21.5 % أعلى معدل انخفاض بأسعار السيراميك خلال يناير

رضوى عبد الرازق انخفضت أسعار السيراميك، خلال يناير، مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى تغيرات أسعار السيراميك، مقارنة بديسمبر ويناير 2017: