21.4 مليون جنيه متأخرات مستحقة لـ”زهراء المعادي” لدى عملائها

سجلت المستحقات المتأخرة لشركة زهراء المعادي لدى عملائها بنهاية النصف الأول من العام الحالي 21.4 مليون جنيه، وذلك عن أراضي ووحدات سكنية، ومجمع الحرفيين.

منها نحو 13 مليون جنيه تخص سنوات سابقة

ومن بين هذه المستحقات نحو 13 مليون جنيه تخص سنوات سابقة، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للقوائم المالية للشركة عن النصف الأول من العام الحالي.

“المحاسبات” يوصي بسرعة تحصيل المتأخرات

وأوصى جهاز المحاسبات في تقريره الشركة عن القوائم المالية للشركة في الفترة المذكورة بالعمل على سرعة تحصيل المتأخرات و تطبيق بنود التعاقد، ودراسة الاضمحلال في أرصدة متأخرات العملاء.

ولفت “المحاسبات” في تقريره أيضا إلى وجود إيرادات مستحقة للشركة قيمتها 6.9 مليون جنيه فوائد تأخير على بعض العملاء منذ العام 2011، موصيا بتحصيلها وإجراء التسويات اللازمة في ضوء من تم حسمه قضائيا، أو تحصيله من العملاء حتى نهاية الفترة المالية المذكورة.

يشار إلى أن زهراء المعادي للاستثمار والتعمير حققت نموا في ارباحها 18% خلال النصف الأول من العام الحالي، على أساس سنوى، لتسجل 69.45 مليون جنيه، مقابل 58.7 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.