اقتصاد وأسواق

21.4 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية خلال 2019

صادرات مصر إلى الدول العربية ارتفعت 6.3% لتسجل 10.1 مليار دولار
أحمد اللاهوني 7:39 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20 7:39 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية نحو 21.4 مليار دولار خلال 2019 بنسبة انخفاض 4.8% عن 2018، بحسب تقرير حكومى حصلت عليه «المال».

وأشار التقرير، إلى أن صادرات مصر إلى الدول العربية ارتفعت بنحو 6.3% لتسجل 10.1 مليار دولار خلال العام الماضى 2019، مقابل 9.5 مليار خلال 2018.

اقرأ أيضا  انخفاض التبادل التجارى بين مصر والجزائر إلى 1.05 مليار دولار العام الماضى

الصادرات المصرية للإمارات خلال 2019

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى كأكبر شريك مستقبل للصادرات المصرية خلال 2019 بواقع 2.05 مليار دولار.

فيما تراجعت الواردات المصرية من الدول العربية بنحو 13 % لتسجل 11.3 مليار دولار خلال 2019، مقابل 13 مليار دولار فى 2018.

الواردات المصرية من السعودية

وأفاد التقرير بأن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى كأكبر دولة عربية تستورد منها مصر وذلك بنحو 5.1 مليار دولار، تلتها الكويت بنحو 2.1 مليار، ثم الإمارات بـ 1.8 مليار.

اقرأ أيضا  ارتفاع التبادل التجارى بين مصر والإمارات إلى 3.8 مليار دولار خلال 2019
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

ارتفاع الصادرات المصرية لتونس إلى 736.3 مليون دولار خلال 2019

أحمد اللاهوني 7:24 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20

أسعار البيض اليوم 2 – 11 – 2020 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:06 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20

أسعار السمك اليوم 2 – 11 – 2020 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:05 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20

متحدث الزراعة عن سبب ارتفاع طن الذرة: إحنا مش ملتزمين بتحديد سعر «المستورد» (فيديو)

محمد مجدي 9:30 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

أسعار الحديد في مصر اليوم 1-11-2020

عمر سالم 7:43 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

«الصناعات الهندسية»: الاتفاق على تصدير شحنات لدول خليجية وأوروبية

محمد ريحان 6:38 م, الأحد, 1 نوفمبر 20