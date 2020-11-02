21.4 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية خلال 2019

بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية نحو 21.4 مليار دولار خلال 2019 بنسبة انخفاض 4.8% عن 2018، بحسب تقرير حكومى حصلت عليه «المال».

وأشار التقرير، إلى أن صادرات مصر إلى الدول العربية ارتفعت بنحو 6.3% لتسجل 10.1 مليار دولار خلال العام الماضى 2019، مقابل 9.5 مليار خلال 2018.

الصادرات المصرية للإمارات خلال 2019

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى كأكبر شريك مستقبل للصادرات المصرية خلال 2019 بواقع 2.05 مليار دولار.

فيما تراجعت الواردات المصرية من الدول العربية بنحو 13 % لتسجل 11.3 مليار دولار خلال 2019، مقابل 13 مليار دولار فى 2018.

الواردات المصرية من السعودية

وأفاد التقرير بأن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى كأكبر دولة عربية تستورد منها مصر وذلك بنحو 5.1 مليار دولار، تلتها الكويت بنحو 2.1 مليار، ثم الإمارات بـ 1.8 مليار.