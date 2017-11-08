21.3 مليون جنيه حجم مبيعات وحدات مصر للإسكان خلال أكتوبر

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان إنها باعت وحدات سكنية بقيمة 21.3 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى.

أوضحت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أنها باعت وحدات سكنية بمنطقة إسكان شيراتون بقيمة 8.9 مليون جنيه، و12.4 مليون بمدينة هيلوبوليس الجديدة خلال أكتوبر.

وباعت الشركة وحدات سكنية فى المدينتين بقيمة 76 مليونًا خلال شهر أغسطس الماضى.

وكانت الشركة قد أعلنت عزمها طرح مدينة غرناطة السياحية للإيجار، فى مزايدة عامة بنظام المظاريف يوم الأحد 17 ديسمبر.

وفي فبراير الماضي وقعت الشركة عقدا مع وزارة قطاع الأعمال العام لترميم وتطوير مبنى مدينة غرناطة الأثرية المملوك لها تم تنفيذه من قبل شركة المقاولون العرب.

وحققت الشركة أرباحا بلغت 348.8 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل 400.6 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ويبلغ رأسمال الشركة 111.2 مليون جنيه موزعا على 11.5 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

