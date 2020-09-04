21 مليون جنيه حصيلة مزايدات 7 شواطئ بالإسكندرية

علمت “المال” أن حصيلة إيرادات المزايدات التي قامت بها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية لـ 7 شواطئ مؤخراً بلغت نحو 21.315 مليون جنيه، منهم 10.205 مليون جنيه قيمة شاطئين بحي المنتزة ثان، و9.860 مليون جنيه قيمة 4 شواطئ بحي المنزة أول، و1.250 مليون جنيه لشاطئ بحي وسط.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إجراء مزايدة علنية لتأجير 8 شواطئ وكافيرتريا بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات، وهي شاطئ وانلي المميز (المندرة 2 سابقا)، الفنار المميز (أبوهيف الشرقي سابقا)، أبوهيف المميز (أبوهيف الغربي سابقا)، شاطئ السلسلة، شواطئ طاحونة المندرة السياحي، العصافرة المميز (العصافرة الشرقي)، فريسكا المميز (ميامي المميز سابقا)، سيدي بشر المميز (سيدي بشر 1 سابقا)، إيناس حقي (أبوشهيف سابقا).

وجاءت قيمة شراء كراسة الشروط لكل شاطئ على حدة تتراوح بين 399 و599 جنيهًا، بينما جاءت قيمة تأمين المزاد لكل شاطئ تتراوح بين 120 إلى 350 ألف جنيه، وجرت المزايدات وفقا للقانون 182 لسنة 2018.