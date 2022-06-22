21 مليون جنيه إيرادات متوقعة لـ«هيئة المواد النووية» للعام المالي 2022/2023 (مستند)

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للعام المالي 2022-2023 والذي وافق عليه البرلمان في جلسته العامة أمس الأول الإثنين عن حجم موازنة هيئة المواد النووية للعام المالي الجديد، والتي بلغت إجمالي تقديرات الاستخدامات 358.2 مليون جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2022/2023 بزيادة قدرها 35,699 مليون جنيه عن اعتمادات العام المالي 2022/2021 والتي بلغت 322.5 مليون جنيه.

بينما بلغت تقديرات جملة الإيرادات لهيئة المواد النووية 21 مليون جنيه للعام المالي الجديد بانخفاض قدره 3,073 مليون جنيه عن اعتمادات العام المالی الجاري والتي بلغت 24.125 مليون جنيه.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيا، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023 ، والمقدر إجمالي الإنفاق العام (الاستخدامات) بها 3.066 تريليون جنيه، بزيادة نسبتها 24.6% عن العام المالي الجاري.

وقدر مشروع الموازنة الجديد زيادة في الإيرادات بلغت 1.518 تريليون جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 11.2%.

كما وافق مجلس النواب على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعدد 59 هيئة وملحقات الموازنات.

وقدر العجز النقدي للسنة المالية 2022/2023 بنحو 553017.8 مليون جنيه، مقابل عجز نقدي قدر بـ472563.7 مليون جنيه للعام المالي الجاري بزيادة قدرت نسبتها بـ 17%.

وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ارتفاع في حجم الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والتي من المتوقع أن تبلغ نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجاري، بزيادة متوقعة قدرها 39 مليار جنيه.

وفيما يلي صورة من تقرير لجنة الخطة بمجلس النواب بشأن موازنة هيئة المواد النووية للعام المالي الجديد

صورة من التقرير