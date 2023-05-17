21 مليار دولار خرجت في خضم الأزمة.. مدبولي: الدولة قادرة على سد الفجوة الدولاية وخطة واضحة لتدبير الالتزامات شهريا 

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء:« إننا كدولة مصرية حتى في أول شهور الأزمة لم تكن هناك مشكلة في خروج ودخول أرباح المستثمرين ، وفي خضم الأزمة خلال شهر مارس الدولة المصرية سمحت بخروج 21 مليار دولار والتي يطلق عليها الأموال الساخنة ، حتى نبين إننا كدولة لا نضع أي قيود على دخول وخروج أموال المستثمرين ، وهناك دول كثيرة كي نكون واضحين أوقفت خروج أموال للمستثمرين بالذات فيما يخص الأموال الساخنة ، ولكن هذا كان قرار استراتيجية للدولة المصرية ، وفي ظل نقص بعض الموارد نضع جدول أولويات».

وأضاف مدبولي أن لدينا مستهدفات في موضوع الطروحات ، قائلا:« إن شاء الله في خلال فترة بسيطة سيتم الإعلان عن إنجاز عدد من هذه الطروحات الكبيرة ، ونضع لنفسنا مستهدفات واضحة ، وبدأنا بالفعل في عدد من هذه الشركات ، وكان هناك طرح لنسبة من الشركة المصرية للاتصالات ، وهناك شركة باكين التي تم طرحها .. والفترة القادمة أيضا سنعلن ونشرح ما تم إتمامه بصورة كبيرة».



وقال رئيس الوزراء :« أود أن أطمئن المصريين إننا نعمل بمنتهى الجدية وإن الدولة المصرية قادرة علي سد الفجوة الدولارية لديها، ولدينا خطة واضحة جدا بخصوص التزاماتنا كل شهر، وما يتعلق بها من التزامات وكيفية سدادها ، وكل من يتابع يرى أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها ،و الخطة موجودة وإن شاء الله سيتم الإعلان عن عدد من الطروحات الكبيرة.