21 % معدلات كفاية رأس المال ببنك المؤسسة المصرفية

400 مليون دولار حصيلة منذ تعويم العملة سيد بدرقال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة المصرفية APC، إن معدلات كفاية رأس المال بالبنك تسجل نحو 21% خلال الفترة الحالية، وهو ما يعكس توافر الموارد الكافية للبنك لتحقيق التوسعات.وأشار ردًّا على سؤال "المال"، خلال

400 مليون دولار حصيلة منذ تعويم العملة





سيد بدر

قال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة المصرفية APC، إن معدلات كفاية رأس المال بالبنك تسجل نحو 21% خلال الفترة الحالية، وهو ما يعكس توافر الموارد الكافية للبنك لتحقيق التوسعات.

وأشار ردًّا على سؤال “المال”، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إلى أن رأسمال البنك يصل لنحو 1.5 مليار جنيه، وأن البنك لا يحتاج لزيادات خلال الفترة الحالية في ظل قوة معدلات كفاية رأس المال والقاعدة الرأسمالية بالبنك.

ويستهدف ما بين 10 و12% نموًّا بالأرباح خلال العام الحالي، مقابل نحو 70% نموًّا خلال العام الماضي، بينما حقق أرباحًا بقيمة 252 مليون جنيه خلال العام الماضي.

وتصل محفظة القروض بالبنك لنحو 3.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، متراجعة بنسبة 8%، بينما زادت محفظة الودائع بنحو 8.4% لتصل إلى 11.2 مليار جنيه.

ولفت تيناوي إلى أن أصول البنك، خلال العام الماضي، ارتفعت بنسبة 4.3% إلى 13.6 مليار جنيه، كما ارتفعت إيرادات التشغيل بنحو 45% لتسجل 808 ملايين جنيه.

في سياق متصل أوضح تيناوي أن البنك جمع تدفقات نقدية منذ تعويم العملة المحلية بنحو 400 مليون دولار، قام بتوظيف 50% منها في تمويل التجارة والاعتمادات المستندية.