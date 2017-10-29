21 مطوراً صناعياً يستعدون للمنافسة على 8 ملايين متر مربع

❐ القائمة تضم «CBC» و«السويدى» و«بيراميدز».. وشركتان سعوديتان تتقدمان لأول مرة ❐ «الهيئة» ترد على الاستفسارات اليوم.. وتتلقى العروض نهاية نوفمبر محمد ريحان وعمر سالم سحبت 21 شركة مطور صناعى، كراسات شروط تطوير 8 ملايين متر مربع، بمدينتى العاشر من…

❐ القائمة تضم «CBC» و«السويدى» و«بيراميدز».. وشركتان سعوديتان تتقدمان لأول مرة

❐ «الهيئة» ترد على الاستفسارات اليوم.. وتتلقى العروض نهاية نوفمبر

محمد ريحان وعمر سالم

سحبت 21 شركة مطور صناعى، كراسات شروط تطوير 8 ملايين متر مربع، بمدينتى العاشر من رمضان، والسادات، ضمن مناقصة طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤخرا.

وقالت مصادر إن من بين الشركات «CBC»، و«الأولى»، و «بيراميدز»، و«السويدى»، بالإضافة إلى شركتين سعوديتين، لم تفصح عنهما، تتقدمان لأول مرة.

والمطور الصناعى، عبارة عن شركات من القطاع الخاص المحلى أو العالمى، تتولى مسئولية تطوير الأراضى، والمناطق، والمجمعات الصناعية، وإمدادها بالمرافق اللازمة، وتقديم الخدمات اللوجيستية والأمنية، وأعمال الصيانة، والتسويق والترويج للمجمع الصناعى محليا وعالميا، عبر مناقصات تطرحها هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى إدارة المنطقة.

وعلمت «المال»، أن هيئة التنمية الصناعية بدأت منذ الأربعاء الماضى، تلقى استفسارات الشركات التى سحبت كراسات الشروط، وسيتم النظر فيها، والرد عليها اعتبارا من اليوم الأحد.

تتوزع الأراضى المستهدف تطويرها بواقع 4 ملايين متر مربع فى مدينة السادات بالمنوفية، ومثلها فى مدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

وكشفت المصادر أن الهيئة ستتلقى العروض الفنية والمالية، نهاية نوفمبر المقبل، وأوضحت أن مهمة شركات المطور الصناعى ستقتصر على تطوير الأراضى وامدادها بالمرافق، دون إنشاء المصانع، ومن المقرر أن يتم التخصيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمجالات الصناعات الغذائية والهندسية.

يعد هذا الطرح هو الثانى للمطور الصناعى، الذى بدأته الحكومة عام 2007، وانتهت وزارة الصناعة بداية العام الجارى من التوصل إلى صيغة جديدة للتعاقد مع شركات التطوير، تضمن توفير أراض بأسعار غير مبالغ فيها.

وقال أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه سيتم سحب أى قطعة أرض لا يلتزم صاحبها بإثبات الجدية، وفقا للبرنامج الزمنى المحدد لإقامة المشروع، وتشغيل المصنع.

وأكد أن أى تصرف مخالف للشروط، لن يعتد به، وسيكون غير نافذ، كونه مخالف للشروط، وستقوم الهيئة بإلغاء التخصيص، وسحب الأرض فوراً، وإعادة طرحها.