21 ضحية حتى الآن.. طلب إحاطة في «النواب» بشأن تزايد حالات الغرق بالإسكندرية

تقدمت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تزايد حالات الغرق بشواطئ الإسكندرية منذ بداية موسم الصيف، وصلت إلى مايقرب من 21 غريقًا حتى الآن.

وقالت عضوة مجلس النواب في نص طلب إحاطتها: مع بداية الموسم الصيفي، طالبنا بالاستعداد مبكرًا مواجهة إقبال المصطافين على شواطئ المحافظة، والتي فاقت التوقعات هذا الموسم، والتي شهدت هذه المرة إقبالا غير مسبوق من المصطافين سواء رحلات اليوم الواحد أو المقيمين في الشقق السكنية الوافدين من المحافظات الأخرى لاسيما الأسر والعائلات أو أصحاب الأماكن الثابتة من أبناء المحافظة، وعلى الرغم من دعم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لكل شاطئ بثلاثة غطاسين إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.

وأرجعت ندى ثابت، السبب الرئيسي في زيادة حالات الغرق هذا العام، إلى عدم التزام الكثير من المصطافين بالاشتراطات الخاصة بالشواطئ من النزول في غير المواعيد المخصصة أو في عدم تواجد منقذين، ومتابعة رايات الإنقاذ قبل النزول في الوقت الذي لايوجد لدينا استعدادات فعلية لمواجهة الأعداد الكبيرة التي فاقت التوقعات هذا الموسم، حيث وصلت بعض الشواطئ إلى نسبة إشغال 100 %، مما يُعيق من عملية المتابعة.

وفسرت عضوة مجلس النواب السبب وراء غرق بعض الشباب من صغار السن إلى محاولتهم تحدي الطبيعة أو مياه البحر من خلال الدخول في أعماق كبيرة يصعب السباحة بها، مما يسهل على التيارات المائية سحب الشخص إلى الداخل، كما أرجعت زيادة أعداد الغرقى إلى ظاهرة التغيرات المناخية والتي كانت وراء زيادة حركة التيارات المائية وارتفاع الأمواج.