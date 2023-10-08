21 شركة مصرية تشارك فى معرض «مارموماك» للرخام والجرانيت في إيطاليا

شارك المجلس التصديري لمواد البناء فى فعاليات معرض “مارموماك” الدولى لتصميمات وتكنولوجيا الرخام، والذى انطلقت فعالياته فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 26 من الشهر الماضى، بمدينة فيرونا الإيطالية.

يذكر أن إيطاليا تعتبر من أكبر الدول المستوردة لمواد البناء المصرية، واحتلت المركز الأول فى القائمة خلال أول 7 أشهر من العام الحالى بواقع 484 مليون دولار.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن المجلس يستهدف التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية، ويأتى فى إطار الخطة الترويجية لتنمية الصادرات المصرية، بهدف تحقيق مستهدفات 100 مليار دولار صادرات.

وأضاف جمال الدين فى تصريحات خاصة لـ “المال”، أن هناك نحو 21 شركة مصرية عاملة بمجال الرخام والجرانيت شاركت فى مرض “مارموماك”، وذلك نظرًا لأن المعرض يعد من أكبر المعارض الدولية المتخصصة فى مجال الرخام والجرانيت.

وارتفعت صادرات مواد البناء خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، لتسجل 4.8 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 14% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

ووفق أحدث تقرير للمجلس التصديرى، جاء الحديد فى مقدمة المنتجات الأعلى تصديرًا بقطاع مواد البناء، بواقع 1.4 مليار دولار، بزيادة 63%، يليه «الذهب والحلى والأحجار الكريمة» بـ 700 مليون دولار.