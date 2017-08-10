21 سفينة حاويات وبضائع عامة تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و 6 بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 9 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، فضلا عن 7 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و 6 بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 9 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، فضلا عن 7 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أنه غادر الميناء في الخامسة مساءً امس الأربعاء القطار رقم 2442، وفى الخامسة والنصف من صباح اليوم الخميس القطار رقم 2459 بحمولة اجمالية 2608 أطنان قمح، في حين غادرت 97 سيارة بحمولة 4626 طن قمح.

ولفت المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 109273 طنا، والقمح في مخازن القطاع الخاص 44518 طنا.

يشار إلى أن عقد أمس الاجتماع الأول للجنة تطوير الميناء بحضور اللواء بحري أيمن صالح رئيس الهيئة، وهي لجنة تم تشكيلها من مجموعة من شباب العاملين بمختلف الإدارات والتخصصات في الهيئة، بهدف العمل على تطوير الميناء والوصول به إلي مستوى الجيل الخامس من الموانئ.