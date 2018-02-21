21 سفينة بضائع تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضيةأ سفينتي حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 9 سفن بضائع. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضيةأ سفينتي حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 9 سفن بضائع.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، بالإضافة إلى 8 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء 98 سيارة نقل محملة بـ 4378 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 101862 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17631 طنا.

يذكر أن الميناء استقبل في الثانية مساء أمس الأربعاء قطارا محملا بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 4900 طن فوسفات، و 650 طن رمل، و 4000 طن أسمنت، وإعادة تصدير 400 طن كسب فول صويا.

وأضاف المركز أن الكراكة مكة تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 367476 مترا مكعبا، وذلك حفاظا على سلامة وامان السفن بعد النوات الأخيرة التى تعرض لها الميناء.