21 سفينة إجمالي حركة موانئ بورسعيد

بورسعيد امانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بها اليوم السبت، 21 سفينة.وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 2 سفينة ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 4 س

بورسعيد امانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بها اليوم السبت، 21 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 2 سفينة ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة.

ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد على الأرصفة 1 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 2 سفينة بضاعة عامة، وجاري تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

