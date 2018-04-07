نقل وملاحة

21 سفينة إجمالي حركة موانئ بورسعيد

بورسعيد امانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بها اليوم السبت، 21 سفينة.وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 2 سفينة ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 4 س
5:27 م, السبت, 7 أبريل 18 5:27 م, السبت, 7 أبريل 18

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بورسعيد امانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بها اليوم السبت، 21 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 2 سفينة ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة.

ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد على الأرصفة 1 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 2 سفينة بضاعة عامة، وجاري تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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