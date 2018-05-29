21 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، 21 سفينة.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن، وخروج 2 سفينة، ويتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
من ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن، وخروج 2 سفينة، ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة، كما سجل ميناء غرب بورسعيد انتظار دخول 2 سفينة بضاعة عامة،
وجارٍ تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.