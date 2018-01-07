21 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 21 سفينة، حيث سجل ميناء غرب دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، كما غادر الميناء أيضا سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 21 سفينة، حيث سجل ميناء غرب دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، كما غادر الميناء أيضا سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة

وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل إجراءات دخول وخروج السفن من وإلى الميناء.