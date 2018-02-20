21 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد .

أماني العزازي أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 21سفينة . وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن . ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2

أماني العزازي أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 21سفينة . وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن . ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة و خروج 2 سفينة وموجود على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 1 سفينة . كما يتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 2 سفينة . وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .