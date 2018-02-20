نقل وملاحة

21 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد .

أماني العزازي  أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 21سفينة . وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن . ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2
11:56 ص, الثلاثاء, 20 فبراير 18 11:56 ص, الثلاثاء, 20 فبراير 18

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أماني العزازي 

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 21سفينة .

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن .

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة و خروج 2 سفينة  وموجود على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 1 سفينة .

كما يتواجد على أرصفة الميناء  2 سفينة بضائع عامة  ومن المنتظر دخول 2 سفينة .

وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

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