21 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد 2 ديسمبر

أمانى العزازى: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 21 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين حاويات.ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، ودخول سفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعي

أمانى العزازى:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 21 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين حاويات.

ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، ودخول سفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.