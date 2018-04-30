21 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين

أمانى العزازي:أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 21 سفينة . فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة. ومن ناحيه اخرى سجل ميناء غرب بورسعيد خروج

أمانى العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 21 سفينة .

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

ومن ناحيه اخرى سجل ميناء غرب بورسعيد خروج 2 سفينة وموجود على الأرصفة 1 سفينة و من المنتظر دخول 2 سفينة .

وسجل الميناء دخول 2 سفينة بضائع عامة وهما السفينة SUN SHINE وجنسيتها توجو والتى يبلغ طولها 94 متر والغاطس 6.8 متر وذلك لتفريغ 4496 طن رخام بالميناء.

السفينة SEPOTENTIA وجنسيتها سنغافورة والتى يبلغ طولها 139 متر والغاطس 6.4 متر وذلك لتفريغ 160 طن مهيئات بالميناء.

ويتواجد على الأرصفة 3 سفن، وجار تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.