نقل وملاحة

21 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء

يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات
أماني العزازي 2:20 م, الأربعاء, 19 مايو 21 2:20 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول 5 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 4 سفن ويتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة.

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وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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بقلم أماني العزازي

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