21 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد اليوم السبت

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن

وقالت المنطقة الاقتصادية في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة، كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.