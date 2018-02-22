21 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أماني العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم الخميس، 21 سفينة.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 2 سفينة، وخروج 4 سفن، وموجود على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 1 سفينة.
من ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة، وخروج 1 سفينة، وموجود على الأرصفة 1 سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامة، ويتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة.
وجارٍ تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن، من وإلى الميناء.