21 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم السبت 21 سفينة.فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج عدد 2 سفينة بعد الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.وم

أمانى العزازى



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم السبت 21 سفينة. فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج عدد 2 سفينة بعد الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.



ومن ناحيه أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 ومن المنتظر دخول 2 سفينة.



كما يتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة بضائع عامة.



وجار تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.