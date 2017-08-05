نقل وملاحة

21 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم السبت 21 سفينة.فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج عدد 2 سفينة بعد الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.وم
12:36 م, السبت, 5 أغسطس 17 12:36 م, السبت, 5 أغسطس 17

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أمانى العزازى 

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم السبت 21 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج عدد 2 سفينة بعد الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

ومن ناحيه أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 ومن المنتظر دخول 2 سفينة. 

كما يتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة بضائع عامة.
  
وجار تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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