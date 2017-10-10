21 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها استقبلت اليوم الإثنين 21 سفينة.وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 6، وموجود على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينة.من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج 2، وموجو



أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها استقبلت اليوم الإثنين 21 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 6، وموجود على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينة.

من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج 2، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 2.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج أخرى، ويوجد على الأرصفة سفينة.

من جهة أخرى، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة البنمية BECCARIA القادمة من كرواتيا، والتى يبلغ طولها 77 مترا بغاطس 5 أمتار، وذلك لتفريغ 554 رأس ماشية حية بالميناء.