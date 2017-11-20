21 % تراجعاً فى التبادل التجارى بين مصر ورومانيا فى 7 أشهر

سمر السيد: تراجع حجم التبادل التجارى بين مصر ورومانيا خلال يناير ويوليو الماضيين 21%، مقارنة بنفس الفترة من 2016، مسجلاً نحو 241.4 مليون، مقابل 350.4 مليون دولار. وأوضحت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الرومانية، أن حجم الصادرات المصرية لرومانيا انخفضت 13% فى الـ7 شهور الأولى من العام ال



سمر السيد:



تراجع حجم التبادل التجارى بين مصر ورومانيا خلال يناير ويوليو الماضيين 21%، مقارنة بنفس الفترة من 2016، مسجلاً نحو 241.4 مليون، مقابل 350.4 مليون دولار.



وأوضحت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الرومانية، أن حجم الصادرات المصرية لرومانيا انخفضت 13% فى الـ7 شهور الأولى من العام الجارى، لتصل إلى 58.7 مليون، مقابل 59.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة، وتراجعت واردات مصر من بوخاريست 22% من 290.8 مليون إلى 182.7 مليون دولار .



وبلغ التبادل التجارى المشترك فى عام 2016 نحو 407.7 مليون دولار، فى حين سجل 516 مليون دولار فى 2015.



تتمثل أهم الصادرات المصرية فى منتجات الأسمدة والأدوية والأسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية، والخضر والفاكهة، والكيماويات، والحاصلات الزراعية، بينما تتمثل الصادرات الرومانية فى القمح والذرة والأخشاب والجرارات الزراعية وقطع الغيار، وأجزاء ولوازم المركبات والمعدات والماكينات، ومراجل توليد البخار المائى، والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية .



