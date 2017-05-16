205.9 مليون يورو مبيعات سوفت وير إيه جي بالربع الأول‎

المال - خاص:أعلنت شركة سوفت وير إيه جي عن نتائج أعمالها خلال للربع الأول من عام 2017. حيث سجلت مبيعات إجمالية بقيمة 205.9 مليون يورو مقارنةً بـ 206.2 مليون يورو في نفس الفترة من 2016. أما عائدات الصيانة للمجموعة فقد سجلت نمواً إيجابياً رفعها من 98.9 مليون يورو في الربع الأول من عام 20

المال – خاص:

أعلنت شركة سوفت وير إيه جي عن نتائج أعمالها خلال للربع الأول من عام 2017. حيث سجلت مبيعات إجمالية بقيمة 205.9 مليون يورو مقارنةً بـ 206.2 مليون يورو في نفس الفترة من 2016.

أما عائدات الصيانة للمجموعة فقد سجلت نمواً إيجابياً رفعها من 98.9 مليون يورو في الربع الأول من عام 2016 إلى 107.2 مليون يورو في الربع الأول من هذا العام، أي بزيادة بنسبة 8%.

ونتيجة لتحقق التوقعات بضعف نمو عائدات ترخيص “أداباس & ناتشورال”، انخفضت عائدات الترخيص للمجموعة من 59.1 مليون يورو للربع الأول من 2016 إلى 46.3 مليون يورو في الربع الأول من هذا العام، مما جعل مبيعات منتجات الشركة من التراخيص والصيانة تهبط من 158.0 مليون يورو في الربع الأول من العام السابق إلى 153.5 مليون يورو في نفس الفترة من هذا العام.

وجاء استحواذ سوفتوير على شركة كومولوسيتي المتخصصة في الإنترنت الصناعي في نهاية الربع الأول من هذا العام بما في ذلك منصتها السحابية القائمة على مبدأ دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات مع الأجهزة المادية (التكنولوجيا التشغيلية)، ليعكس نجاح الشركة المتنامي في سوق إنترنت الأشياء ويرسخ مكانتها الرائدة في عالم التكنولوجيا.

كما ساهم أيضا نمو أعمال قاعدة بيانات سوفتوير “أدباس و ناتشورال” بنسبة 8 في المائة في إيرادات الصيانة مما يدل على استقرارها ووجود درجة عالية من ولاء العملاء على نحو يماثل ما كانت عليه في عام 2016.

وشهد قطاع الاستشارات أداءاً إيجابياً للغاية حيث سجلت إيراداته نمواً بنسبة 9% وتضاعفت أرباح القطاع الرقمي مما يؤكد تحول الشركة إلى شريك استراتيجي وبارز للمؤسسات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات استشارية رقمية عالية القيمة.

ومع استقرار تدفق الإيرادات الإجمالية، حافظت الشركة على ربحية مرتفعة، حيث بلغ هامش الربح التشغيلي (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، خارج المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) 27.3%، متجاوزاً بذلك التوقعات. وقد ساهمت هذه التطورات الإيجابية في قطاع الأعمال في الربع الأول وزخم المشاريع المقررة خلال الفترة المتبقية من العام، في تأكيد الآفاق الواعدة التي تتمتع بها “سوفتوير إيه جي” لعام 2017.



وقال كارل هاينز شتريبيخ، الرئيس التنفيذي لشركة “سوفتوير إيه جي”: “شهدت منصة الأعمال الرقمية نجاحاً متميزاً في الربع الأول مما يدعم توجهنا الاستراتيجي إلى التركيز على النمو المربح. كانت بداية هذا العام مشجعةً كنهاية العام السابق مما يدل على أن الشركات أخذت تدرك مدى أهمية الاستثمار في إنترنت الأشياء وتقنيات الصناعة 4.0 على اعتبار أن التحول الرقمي هو الغاية العليا والقاعدة الأساسية في كافة الصناعات. ونحن أخذنا عاتقنا أن نقوم بدور رائد على الصعيد الدولي في دفع التحول الرقمي من خلال الشراكات الاستراتيجية المبتكرة مع قادة السوق العالمية مثل بوش ودور وديل وهواوي وغيرها”.



وأوضح أرند زينهاردت، المدير المالي الأول للشركة: “شهد قطاع الأعمال الرقمية نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2017 تجلى في توسيع إيراداتنا مع الحفاظ المطرد على هامش ربح تشغيلي مرتفع، مع اعتبار نمو الإيرادات وزيادة الربحية في مقدمة أولوياتنا المعلنة. وفي إطار جهودنا لتطوير محفظتنا الرائدة تمكنا في الربع الأول من هذا العام من الاستحواذ الاستراتيجي على كومولوسيتي، وقد شكلت هذه الخطوة بالنسبة لنا نقطة انطلاق ممتازة ودفعة قوية لأعمالنا لبقية العام وما يليه”.



بالنسبة لقاعدة الأعمال الرقمية (DBP)، فقد حققت التراخيص خلال الربع الأول من هذا العام عائدات وصلت إلى 38.4 مليون يورو (مقارنةً بـ 32.7 مليون يورو في الربع الأول من العام المنصرم 2016)، أي بزيادة بنسبة 18%، بينما وصلت عائدات الصيانة إلى 67.2 مليون يورو (صعوداً من 61.9 مليون يورو) مسجلةً زيادة بنسبة 9% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2016. وتبعاً لذلك تكون عائدات منتجات قاعدة الأعمال الرقمية (تراخيص+ صيانة) قد وصلت خلال الربع الأول من 2017 إلى حاجز الـ 105.6 مليون يورو (مقارنةً بـ 94.5 مليون يورو) أي ما يعادل زيادة بنسبة 12% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.



سجل قسم الاستشارات ارتفاعاً في مبيعاته حيث وصلت إلى 52.3 مليون يورو خلال الربع الأول من هذا العام مقارنةً بـ 48.0 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام المنصرم، محققةً بذلك تحسناً بنسبة 9%، كما ارتفع هامش مساهمة هذا القسم بنسبة 10% صعوداً من الـ 4% التي حققتها في العام السابق.

ومع زيادة بـ 5.2 مليون يورو في استثمارات الشركة في مجال البحث والتطوير إلى جانب المبيعات والتسويق، صعوداً من 87.1 مليون يورو في الربع الأول من عام 2016 إلى 92.3 مليون يورو هذا العام، وصلت قيمة الأرباح قبل الفائدة والضرائب إلى 41.5 مليون يورو (مقابل 45.3 مليون يورو في الربع الأول من 2016)، أي ما يمثل هامشاً بنسبة 20.2% (مقارنةً بـ 22.0% خلال نفس الفترة من العام المنصرم). بلغت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (خارج المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) 56.3 مليون يورو مقابل 59.1 مليون يورو في الربع الأول من عام 2016، أما هامش الأرباح التشغيلية (خارج المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) فقد واصل أداءه القوي حيث بلغ 27.3% (مقابل 28.7% في العام السابق).

وحتى 31 مارس 2017 بلغ إجمالي عدد موظفي “سوفتوير إيه جي” 4.486 موظفاً (معادلات الدوام الكامل) صعوداً من 4.299 موظفاً في الربع الأول من العام السابق منهم 1.891 موظفاً يعملون في مجال الاستشارة والخدمات (مقابل 1.853 في 2016) و 1.122 في مجال البحث والتطوير (مقابل 1.011 في 2016) و 863 موظفاً في المبيعات والتسويق (مقابل 833 في 2016) وأخيراً 610 موظفاً في مجال الإدارة (مقابل 602 في 2016).