203 ملايين و579 ألف جنيه إجمالي الإيرادات المحققة بجمارك الدخان في القاهرة خلال سبتمبر

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، برئاسة محمد إبراهيم مصطفى، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان، خلال شهر سبتمبر الماضي، 114 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بعدد طرود إجمالي 11 ألفًا و287 طردًا، بوزن إجمالي 2335 طنًّا و878 كيلوجرامًا.

وتم الإفراج، خلال شهر سبتمبر 2022، عن 114 شـهادة سحب جزئية بعدد 14 ألفًا و46 طردًا، بوزن إجمالي 2938 طنًّا و621 كيلوجرامًا.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصَّلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال شهر سبتمبر الماضي، 23 مليونًا و937 ألف جنيه، و إجمالي الغرامات 316 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصَّلة بجمارك الدخان في القاهرة، خلال الفترة نفسها، حوالى 174 مليونًا و244 ألف جنيه.

وبلغت الرسوم المحصَّلة لحساب غرفة الأدخنة نحو مليون و13 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي رسم الموارد المالية والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 4 ملايين و44 ألف جنيه.

وخلال سبتمبر 2022 بلغ إجمالى قيمة صادرات جمارك الدخان بالقاهرة حوالى 9 ملايين و978 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصَّلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال شهر سبتمبر الماضى، 203 ملايين و579 ألف جنيه.