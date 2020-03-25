2019 الأعلي في نسب نمو أقساط تأمينات الحياة خلال السنوات العشر الأخيرة (جراف)

في الفترة من عام 2009/2010 حتي نهاية العام المالي الماضي

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

شهد العام المالي الماضي 2018/2019 ، أعلي نسبة نمو حققتها شركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال في السنوات العشر الأخيرة، بدءًا من عام 2009/2010 حتي نهاية العام المالي الماضي.

300 مليون جنيه زيادة في حصيلة الأقساط المباشرة في 2010

ونجحت شركات تأمينات الحياة ، في زيادة معدلات نمو حصيلة أقساطها المباشرة بقيمة 300 مليون جنيه في 2009/2010 مقارنة بالعام المالي السابق 2008/2019 ، والذي بلغت فيه حصيلة الإكتتابات المباشرة 3.1 مليار جنيه، محققة زيادة في معدلات نموها تفوق 24% مقابل تراجع بلغ نسبته 6.4%.

تراجع معدلات نمو أقساط الحياة بنسبة 6.7% في 2011

ووفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، شهدت أقساط تأمينات الحياة المباشرة ، زيادة بلغت 400 مليون جنيه، في العام المالي 2010/2011 ، لكن معدلات النمو تراجعت بنسبة 6.7%، لكنها نجحت في زيادة معدلات النمو بنسبة 1.2% في العام المالي التالي، وزيادة حصيلة أقساطها المباشرة، بلغت 500 مليون جنيه.

زيادة في أقساط ومعدلات نمو تأمينات الحياة خلال 2013

وفي عام 2012/2013 ، إرتفعت حصيلة أقساط تأمينات الحياة المباشرة ، بقيمة تصل الي 800 مليون جنيه، وزيادة في معدلات النمو بلغت نسبتها 5.4%،لكن تلك المعدلات تراجعت بنسبة 1.7% ، في العام المالي التالي 2013/2014 ، رغم نمو حصيلة الإكتتاب المباشرة بقيمة 900 مليون جنيه.

1.1 مليار جنيه قيمة الزيادة في أقساط الحياة خلال 2015

وإرتفعت الأقساط المباشرة ، بقيمة 1.1 مليار جنيه دفعة واحدة في العام المالي 2014/2015 ، بزيادة في نسب النمو بلغت 2.2%، ورغم نمو الأقساط المباشرة في تأمينات الحياة خلال العام المالي 2015/2016 ، بلغت قيمتها مليار جنيه، إلا أن نسب النمو تراجعت بمعدل بلغ 5.3%.

النمو يصاحب شركات تأمينات الحياة خلال 2017 وقفزة في 2019

وشهدت حصيلة الأقساط المباشرة نموًا ملموسًا في العام المالي 2016/2017 ، بلغت قيمتها 1.9 مليار جنيه، وبنسبة إرتفاع تصل الي 8.6%، لكن تلك النسب الخاصة بمعدلات النمو تراجعت بمتوسط 2.8% في العام المالي التالي 2017/2018 ، رغم زيادة الأقساط المباشرة بقيمة ملياري جنيه، وإختتمت شركات تأمينات الحياة العام المالي 2018/2019 ، علي زيادة في إكتتاباتها المباشرة بلغت قيمتها 3.1 مليار جنيه، دفعة واحدة، وبنسب نمو تفوق الـ 6.3%.

الجراف التالي يوضح قيمة الأقساط المباشرة التي حققتها شركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال في السنوات العشر الأخيرة بدءًا من 2010 حتي 2019.

الجراف التالي يوضح نسب نمو الأقساط المباشرة التي حققتها شركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال في السنوات العشر الأخيرة بدءًا من 2010 حتي 2019.